Machine Vision Area Scan Camera Market Report Disclosing Latest Trends and Advancement 2021 to 2027 | Basler, Teledyne, Sony, TKH Group
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Los Angeles, United States, 2021, QY Research has acquired great experience in market research and has been producing reports offering critical analysis of various markets with quality and accuracy. Our market analysts utilize various research methodologies to offer precise and reliable information to the market players to effectively design new growth strategies with an aim to strengthen their presence in the market. They also provide various SWOT and PESTLE analyses that act as a useful tool for the market participants to evaluate different scenarios of the concerned market and take further decision.
QY Research recently published a report, titled Global Machine Vision Area Scan Camera Market Insights, Forecast to 2025. The research includes collation of data that is gathered using primary and secondary research methodologies. The research is conducted by professionals who have remarkable expertise in the field. The report elaborates on all the aspect of the market for a comprehensive understanding of the market dynamics. The market is divided into various segments and all the segments follow a similar format for a detailed explanation of the market.
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Report Scope and Segmentation:
|Study Period
|2014 – 2027
|Base Year
|2021
|Forecast Period
|2021 – 2027
|Unit
|Value(USD million)
|Segmentation
|By Manufacturers:
Basler, Teledyne, Sony, TKH Group, FLIR Systems, Cognex Corporation, Toshiba Teli, Baumer Holding, Hikvision, Dahua Technology, IDS, Jai, Daheng Image, Omron, CIS Corporation, National Instruments
By Types:
Line Scan Camera
Area Scan Camera
By Applications:
Manufacturing
Medical and Life Sciences
Security and Surveillance
Intelligent Transportation System (ITS)
Other
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Table of Contents:
1 Study Coverage
1.1 Machine Vision Area Scan Camera Product Introduction
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Market Size Growth Rate by Type
1.2.2 Line Scan Camera
1.2.3 Area Scan Camera
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Market Size Growth Rate by Application
1.3.2 Manufacturing
1.3.3 Medical and Life Sciences
1.3.4 Security and Surveillance
1.3.5 Intelligent Transportation System (ITS)
1.3.6 Other
1.4 Study Objectives
1.5 Years Considered
2 Global Machine Vision Area Scan Camera Production
2.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Production Capacity (2016-2027)
2.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Production by Region: 2016 VS 2021 VS 2027
2.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Production by Region
2.3.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Historic Production by Region (2016-2021)
2.3.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Forecasted Production by Region (2022-2027)
2.4 North America
2.5 Europe
2.6 China
2.7 Japan
3 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales in Volume & Value Estimates and Forecasts
3.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales Estimates and Forecasts 2016-2027
3.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue Estimates and Forecasts 2016-2027
3.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Region: 2016 VS 2021 VS 2027
3.4 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Sales
3.4.1 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Sales (2016-2021)
3.4.2 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Sales (2022-2027)
3.5 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Revenue
3.5.1 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Revenue (2016-2021)
3.5.2 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Regions by Revenue (2022-2027)
3.6 North America
3.7 Europe
3.8 Asia-Pacific
3.9 Latin America
3.10 Middle East & Africa
4 Competition by Manufactures
4.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Production Capacity by Manufacturers
4.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales by Manufacturers
4.2.1 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Manufacturers by Sales (2016-2021)
4.2.2 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Manufacturers Market Share by Sales (2016-2021)
4.2.3 Global Top 10 and Top 5 Companies by Machine Vision Area Scan Camera Sales in 2020
4.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Manufacturers
4.3.1 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Manufacturers by Revenue (2016-2021)
4.3.2 Global Top Machine Vision Area Scan Camera Manufacturers Market Share by Revenue (2016-2021)
4.3.3 Global Top 10 and Top 5 Companies by Machine Vision Area Scan Camera Revenue in 2020
4.4 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales Price by Manufacturers
4.5 Analysis of Competitive Landscape
4.5.1 Manufacturers Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
4.5.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
4.5.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Manufacturers Geographical Distribution
4.6 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
5 Market Size by Type
5.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type
5.1.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Historical Sales by Type (2016-2021)
5.1.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Forecasted Sales by Type (2022-2027)
5.1.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales Market Share by Type (2016-2027)
5.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type
5.2.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Historical Revenue by Type (2016-2021)
5.2.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Forecasted Revenue by Type (2022-2027)
5.2.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue Market Share by Type (2016-2027)
5.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Price by Type
5.3.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Price by Type (2016-2021)
5.3.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Price Forecast by Type (2022-2027)
6 Market Size by Application
6.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application
6.1.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Historical Sales by Application (2016-2021)
6.1.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Forecasted Sales by Application (2022-2027)
6.1.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Sales Market Share by Application (2016-2027)
6.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application
6.2.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Historical Revenue by Application (2016-2021)
6.2.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Forecasted Revenue by Application (2022-2027)
6.2.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Revenue Market Share by Application (2016-2027)
6.3 Global Machine Vision Area Scan Camera Price by Application
6.3.1 Global Machine Vision Area Scan Camera Price by Application (2016-2021)
6.3.2 Global Machine Vision Area Scan Camera Price Forecast by Application (2022-2027)
7 North America
7.1 North America Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Type
7.1.1 North America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type (2016-2027)
7.1.2 North America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type (2016-2027)
7.2 North America Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Application
7.2.1 North America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application (2016-2027)
7.2.2 North America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application (2016-2027)
7.3 North America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country
7.3.1 North America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country (2016-2027)
7.3.2 North America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Country (2016-2027)
7.3.3 United States
7.3.4 Canada
8 Europe
8.1 Europe Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Type
8.1.1 Europe Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type (2016-2027)
8.1.2 Europe Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type (2016-2027)
8.2 Europe Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Application
8.2.1 Europe Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application (2016-2027)
8.2.2 Europe Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application (2016-2027)
8.3 Europe Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country
8.3.1 Europe Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country (2016-2027)
8.3.2 Europe Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Country (2016-2027)
8.3.3 Germany
8.3.4 France
8.3.5 U.K.
8.3.6 Italy
8.3.7 Russia
9 Asia Pacific
9.1 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Type
9.1.1 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type (2016-2027)
9.1.2 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type (2016-2027)
9.2 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Application
9.2.1 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application (2016-2027)
9.2.2 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application (2016-2027)
9.3 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Sales by Region
9.3.1 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Sales by Region (2016-2027)
9.3.2 Asia Pacific Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Region (2016-2027)
9.3.3 China
9.3.4 Japan
9.3.5 South Korea
9.3.6 India
9.3.7 Australia
9.3.8 China Taiwan
9.3.9 Indonesia
9.3.10 Thailand
9.3.11 Malaysia
10 Latin America
10.1 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Type
10.1.1 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type (2016-2027)
10.1.2 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type (2016-2027)
10.2 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Application
10.2.1 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application (2016-2027)
10.2.2 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application (2016-2027)
10.3 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country
10.3.1 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country (2016-2027)
10.3.2 Latin America Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Country (2016-2027)
10.3.3 Mexico
10.3.4 Brazil
10.3.5 Argentina
11 Middle East and Africa
11.1 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Type
11.1.1 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Sales by Type (2016-2027)
11.1.2 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Type (2016-2027)
11.2 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Market Size by Application
11.2.1 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Sales by Application (2016-2027)
11.2.2 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Application (2016-2027)
11.3 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country
11.3.1 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Sales by Country (2016-2027)
11.3.2 Middle East and Africa Machine Vision Area Scan Camera Revenue by Country (2016-2027)
11.3.3 Turkey
11.3.4 Saudi Arabia
11.3.5 UAE
12 Corporate Profiles
12.1 Basler
12.1.1 Basler Corporation Information
12.1.2 Basler Overview
12.1.3 Basler Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.1.4 Basler Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.1.5 Basler Recent Developments
12.2 Teledyne
12.2.1 Teledyne Corporation Information
12.2.2 Teledyne Overview
12.2.3 Teledyne Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.2.4 Teledyne Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.2.5 Teledyne Recent Developments
12.3 Sony
12.3.1 Sony Corporation Information
12.3.2 Sony Overview
12.3.3 Sony Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.3.4 Sony Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.3.5 Sony Recent Developments
12.4 TKH Group
12.4.1 TKH Group Corporation Information
12.4.2 TKH Group Overview
12.4.3 TKH Group Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.4.4 TKH Group Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.4.5 TKH Group Recent Developments
12.5 FLIR Systems
12.5.1 FLIR Systems Corporation Information
12.5.2 FLIR Systems Overview
12.5.3 FLIR Systems Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.5.4 FLIR Systems Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.5.5 FLIR Systems Recent Developments
12.6 Cognex Corporation
12.6.1 Cognex Corporation Corporation Information
12.6.2 Cognex Corporation Overview
12.6.3 Cognex Corporation Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.6.4 Cognex Corporation Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.6.5 Cognex Corporation Recent Developments
12.7 Toshiba Teli
12.7.1 Toshiba Teli Corporation Information
12.7.2 Toshiba Teli Overview
12.7.3 Toshiba Teli Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.7.4 Toshiba Teli Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.7.5 Toshiba Teli Recent Developments
12.8 Baumer Holding
12.8.1 Baumer Holding Corporation Information
12.8.2 Baumer Holding Overview
12.8.3 Baumer Holding Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.8.4 Baumer Holding Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.8.5 Baumer Holding Recent Developments
12.9 Hikvision
12.9.1 Hikvision Corporation Information
12.9.2 Hikvision Overview
12.9.3 Hikvision Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.9.4 Hikvision Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.9.5 Hikvision Recent Developments
12.10 Dahua Technology
12.10.1 Dahua Technology Corporation Information
12.10.2 Dahua Technology Overview
12.10.3 Dahua Technology Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.10.4 Dahua Technology Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.10.5 Dahua Technology Recent Developments
12.11 IDS
12.11.1 IDS Corporation Information
12.11.2 IDS Overview
12.11.3 IDS Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.11.4 IDS Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.11.5 IDS Recent Developments
12.12 Jai
12.12.1 Jai Corporation Information
12.12.2 Jai Overview
12.12.3 Jai Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.12.4 Jai Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.12.5 Jai Recent Developments
12.13 Daheng Image
12.13.1 Daheng Image Corporation Information
12.13.2 Daheng Image Overview
12.13.3 Daheng Image Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.13.4 Daheng Image Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.13.5 Daheng Image Recent Developments
12.14 Omron
12.14.1 Omron Corporation Information
12.14.2 Omron Overview
12.14.3 Omron Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.14.4 Omron Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.14.5 Omron Recent Developments
12.15 CIS Corporation
12.15.1 CIS Corporation Corporation Information
12.15.2 CIS Corporation Overview
12.15.3 CIS Corporation Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.15.4 CIS Corporation Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.15.5 CIS Corporation Recent Developments
12.16 National Instruments
12.16.1 National Instruments Corporation Information
12.16.2 National Instruments Overview
12.16.3 National Instruments Machine Vision Area Scan Camera Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2016-2021)
12.16.4 National Instruments Machine Vision Area Scan Camera Product Description
12.16.5 National Instruments Recent Developments
13 Industry Chain and Sales Channels Analysis
13.1 Machine Vision Area Scan Camera Industry Chain Analysis
13.2 Machine Vision Area Scan Camera Key Raw Materials
13.2.1 Key Raw Materials
13.2.2 Raw Materials Key Suppliers
13.3 Machine Vision Area Scan Camera Production Mode & Process
13.4 Machine Vision Area Scan Camera Sales and Marketing
13.4.1 Machine Vision Area Scan Camera Sales Channels
13.4.2 Machine Vision Area Scan Camera Distributors
13.5 Machine Vision Area Scan Camera Customers
14 Market Drivers, Opportunities, Challenges and Risks Factors Analysis
14.1 Machine Vision Area Scan Camera Industry Trends
14.2 Machine Vision Area Scan Camera Market Drivers
14.3 Machine Vision Area Scan Camera Market Challenges
14.4 Machine Vision Area Scan Camera Market Restraints
15 Key Finding in The Global Machine Vision Area Scan Camera Study
16 Appendix
16.1 Research Methodology
16.1.1 Methodology/Research Approach
16.1.2 Data Source
16.2 Author Details
16.3 Disclaimer
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About Us:
QY Research established in 2007, focus on custom research, management consulting, IPO consulting, industry chain research, data base and seminar services. The company owned a large basic data base (such as National Bureau of statistics database, Customs import and export database, Industry Association Database etc), expert’s resources (included energy automotive chemical medical ICT consumer goods etc.”